Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Pas d'invasion de stratocumulus aujourd'hui pour notre plus grand bonheur, et malgré la bise qui persiste, l'impression fut autrement plus agréable que la veille.

L'air est sec, le Td s'approche de zéro ce soir, et ici comme ailleurs il est temps qu'il pleuve un coup.