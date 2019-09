Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Un grand ciel bleu aujourd'hui pour ce qui est peut-être la dernière journée à caractère vraiment estival pour cette année dans le nord. En effet, un changement de temps va intervenir demain et même si les températures seront encore bien douces, les nuages seront nombreux et de plus en plus épais à l'approche du front attendu en fin d'après midi. Il apportera une eau bienfaitrice en ces temps de sécheresse et l'on ne va pas s'en plaindre.