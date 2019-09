Dim. originale 3968*2976px

Changement de temps en vu ce dimanche. La douceur de ce matin a laissée place à un ciel nuageux et légèrement pluvieux après 11h. On est très loin des fortes précipitations qui avaient été annoncées la veille. Le ciel reste couvert et la température est supportable.



Les températures relevées à l'ombre sont de : 24°C à 2h, 22°C à 7h, 16°C à 12h et 18°C à 14h.