Dim. originale 4128*2256px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/2.8

Focale 70 mm

ISO 64

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

Depuis mon départ de la région de Cahors, la ligne de grain me suit, alors que je me rend sur Toulouse. me suit. Ici une forte pluie, mais bref tombe sue la Cité, et me trempe littéralement en quelque minute.( La photo n'est pas granulé, mais c'est la pluie qui s'en charge.)