Promesse non tenue !

Promesse non tenue ! Avesnelles 2019-09-24T07:39:00+02:00

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.94°E

Altitude GPS 150m

La patience ne peut pas tout et l'ami Hélios ne s'extirpa jamais de sa couette nuageuse... Vous voyez ci-dessus le maximum d'intensité colorée précédant l'indécrottable grisaille dont nous sommes si coutumiers.

Nonobstant ces moroses autant qu'automnales considérations, il faisait assez doux avec environ 14° et un vent de SE tout à fait perceptible à défaut d'être fort.



Bonne journée à toutes et à tous !