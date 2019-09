Feu céleste

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/6.4

Focale 176 mm

ISO 400

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Il y avait bien longtemps que je n'avais pas immortalisé un lever de soleil enflammé... signe que la saison froide approche, que les opportunités se présentent lorsque l'on part au boulot et que le ciel n'a presque plus que cela à offrir. Enflammée particulièrement marquée ce matin... entre cadre large ou plan serré, mon coeur balance... je choisi le plan serré pour allier mes deux passions : le ciel et l'urbain en construction !