Soirée automnale

Tandis que la journée s'est avérée agréable et plutôt ensoleillée après une nuit marquée par quelques averses, la soirée est plus mitigée et le temps se rafraîchit. Il serait temps.



Nîmes vient en effet de connaître son été calendaire (21 juin / 21 septembre) le plus chaud avec une moyenne de 26.3°, battant de 0,2° le record de 2003.