Sage Méditerranée

Le Soleil, levé depuis un peu plus d'une heure, illumine Marseille et sa rade, sous un temps serein. De très faibles brises terrestres rident à peine la Grande Bleue, de nouveau très calme avec la tombée du vent d'Ouest hier soir. Alors que la brume nocturne s'estompe progressivement, la journée s'annonce une nouvelle fois radieuse, et estivale !



Photo prise en direction du Sud depuis la rade Nord.