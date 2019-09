Au Sud, toujours l'azur

Dim. originale 3968*2976px

GPS 43.33°N, 5.32°E

Altitude GPS 54m

La vue depuis le large de l'Estaque en direction du Nord permet d'apercevoir les lointains nuages élevés qui circulent dans les régions plus septentrionales. Sur la Provence et la Méditerranée, ciel d'azur et chaleur sont encore une fois au programme de cette journée estivale.



Au premier plan, le port et le quartier marseillais de l'Estaque, et la chaîne de la Nerthe.