Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/10

Focale 14 mm

ISO 64

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

La Provence et la Méditerranée, une fois de plus reste à l'écart des perturbations atlantique.

5 heures de marche sur les sentiers de Ile. Ici sur la pointe de Tamaris. Il fallait bien s'accrocher pour ne pas être bousculé par le vent violent et tombé dans le vide des gorges du Loup.