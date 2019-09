Dim. originale 2448*2448px

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». En regardant la garrigue en face, difficile de ne pas comprendre qu’elle brûle au sens propre (incendies) ainsi que par manque d’eau, victime d’une sécheresse durable avec un déficit cumulé sur 2019 de -75%.

Climatologie ≠ météorologie. Cependant, les faits sont prégnants et il se passe quelque chose : la ville de Nîmes a en effet battu 4 records mensuels sur l’année. En février (24,6 °), en juin (44,4 °), en juillet (38,8 °) et vient de le battre en septembre avec 36,6° le 17. A cela s’ajoute l’absence totale de pluies en août. Une première depuis le début des relevés. Et sur le mois en cours, seulement 30,1mm. Soit -69% par rapport à la normale. Et aucune goutte à l’horizon d’ici ce lundi qui sonnera la fin d’un mois statistiquement le plus copieux en précipitations après octobre.

Encore plus de 28° cet après-midi. Le thermomètre dépassant les 25° chaque jour depuis le début de la semaine. Pas de vent. Sec. Chaud. Abracadabrantesque !