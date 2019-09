arrière d'une averse

Russeignies (BE), altitude 50m le samedi 28 septembre 2019 à 16h56

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Une averse s'évacue vers l'est alors que le soleil revient de manière fugace à l'arrière. Une dernière se produira un peu plus tard à mon retour à Lille.

Tx de 17.9 °C et Tn de 13 °C.