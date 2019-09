La baie de Sanary vue de la Batterie de Peyras

Appareil NIKON CORPORATION

Dans quelque temps,le temps va nettement changer sur la méditerranée.

Bon et bien voilà. Ce samedi petite marche autour de Notre Dame de Mail. Arrivé en soirée,je n'ai eu juste le temps de rejoindre Peyras, et il me fallait retourner pour rejoindre les bus de Toulon.