Brumeux en soirée

Après une belle journée ensoleillée et assez douce, la brume se forme sur les reliefs, et qui devrais nous concerner cette nuit et demain matin. Pratiquement pas de vent.

Min/Max du jour : 11°C/24°C



Bilan climatique septembre :



Température maximale : 30°C (17/09) (à mon avis pas loin des records)

Température minimale : 4°C (09/09) (à mon avis pas loin des records également)

Précipitation maximale en 24H : 21mm (22/09) ; 20mm (10/09)

Précipitation totale : 59mm (aout 22mm, septembre 2018 5mm) (197.5mm depuis le 01/06)

Rafale maximale : 75km/h (05-08/09)





Vigilances :

MétéoFrance : Aucune

Sécheresse : Alerte renforcé

Qualité de l'air : Bon