Un front chaud plutôt étroit est passé ce matin. On se retrouve maintenant dans le secteur chaud avec un ciel couvert et bas et encore quelques petites pluies.

Comme d'habitude, le vent souffle modérément de sud.

Tn douce de 13.5 °C en raison du vent et des nuages. Le front chaud a laissé 1.4 mm à Lesquin.