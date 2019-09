Henripont (BE), altitude 105m le dimanche 29 septembre 2019 à 14h32

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le vent se faire une fois de plus remarquer par sa présence aujourd'hui, et surtout par sa constance. Une dépression sur les Iles Britanniques dirige un flux du sud ouest rapide sur le NPDC et la Belgique.

Depuis le passage du front chaud ce matin les rafales sont voisines de 60 km/h, mais c'est à l'arrière du front froid que le vent se renforcera avec des rafales atteignant 82,8 km/h à Lesquin dans la soirée.



Très peu de soleil, mais l'advection douce a suffit pour faire monter la température à 19.3 °C.