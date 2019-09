Belle fin de journée au coeur des Alpes Bernoises

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/585 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 12.4.1

Derniers rayons de soleil sur le Glacier de Rosenlaui encadré par le Dossen (3140m) et le petit et le grand Wellhorn (3191m). Les altocumulus annonciateurs de la perturbation accompagnant la dépression Mortimer défilent à une vitesse impressionnante poussés par un fort courant d'ouest, alors qu'en fond de vallée au bord du Weissbach, à 1280m, il n'y a quasiment pas un souffle d'air, la fraîcheur restant relative fraîcheur pour cette heure de la journée, avec +12°C. Plus tard dans la soirée, à l'approche du front, un foehn impétueux se lèvera faisant remonter la température jusqu'à +22°C dans la région de Lucerne (450m) passé minuit.

