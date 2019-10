Pas eu le temps de rentrer !

Appareil LG Electronics

Les fortes pluies de la nuit et de la matinée ont concerné le Pas-de-Calais et le Nord,ainsi que le NO de la Somme.

En fin de matinée des averses ont transité..au SE de la Somme.

Au milieu Amiens.

Mais ce soir en sortant de la gare BAM !

Eclair,coup de canon puis grosse averse.

S'en suivent de forts ruissellements charriant d'innombrables déchets et des baskets pourries mais que c'est bon !