Clap de fin de siason

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/3 sec

Ouverture f/5.6

Focale 24 mm

ISO 50

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe BEGOT Jeremy

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 8.1 (Windows)

Nous sommes le 1er Octobre et la nature m'a beaucoup surpris!

En effet, même si je m’attendais à entendre et même voir l'orage aujourd'hui, je ne m'attendais pas à le voir comme cela.

Généralement au mois d'Octobre le caractère pluvieux l'emporte sur l'aspect esthétique du phénomène et bien cette fois-ci c'est tout l'inverse.



Voici donc un très bel impact de foudre bien #ramifié comme je les aimes depuis des vignobles surplombant le Rhône.