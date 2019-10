Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/4 sec

Ouverture f/9.1

Focale 22 mm

ISO 50

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Ou presque. Quelques impacts lointains, anarchiques, jamais au moment où l'on shoote... mais quand on est parfaitement installés, juste en bordure de cellules orageuses qui défilent : uniquement des flashs ou, comme ici, des éclairs internuageux qui serpentent le ciel, parfois jusqu'au zénith avec un sympathique tonnerre à la clé.

L'histoire de cette dégradation, qui une fois la nuit tombée viendra donner la touche finale sur l'est héraultais avec un affaiblissement pile sur ma position avant que cela ne reparte de plus belle dans le centre Gard et au large de la Camargue.

En conclusion : épisode orageux bref, sympa pour renouer avec l'orage mais toujours aussi frustrant et compliqué depuis août et plus généralement sur toute l'année. Remettons-nous en sommeil à nouveau une dizaine de jours au moins, l'autre marque de fabrique des orages made in 2019.