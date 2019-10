Après les orages d'hier (14m/m chez moi et un peu de grêle dans le quartier) le temps est au beau . les nuages venant du nord sont chassés et déséchés par une bise qui se renforce. ici sur cette crête mon anémo indique des rafales à 80km/h.

A 10 km au NO le pic de Bure est dans le brouillard avec 118km/h et -9° en ressenti ... le changement de saison est en cours !