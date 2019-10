Chaleureuse lumière

Appareil NIKON CORPORATION

L'été n'a pas dit son dernier mot sur la côte d'Azur, le ciel fut immaculé du matin au soir aujourd'hui et la lumière particulièrement de qualité au soleil couchant permettant une palette de couleur orangée des plus chatoyantes. En arrière plan, tamisée dans le contre-bas la ville de Nice se dévoile, environ 17°C en haut du point de vue au moment du cliché, plus de 22°C en contre bas en bord de mer.