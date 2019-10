Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après quelques heures de soleil ce matin, le ciel a bien vite retrouvé sa couleur grise avec l'épaississement de l'altostratus et l'apparition de nuages bas de plus en plus nombreux.

Pas plus de 13.5 °C à Lille cet après midi, la première Tx < 15 °C depuis le 19 mai.