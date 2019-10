Entre nuages et belles éclaircies

Dans l'ensemble un belle journée dans la vallée du Valgaudemar, même si les nuages ont parfois été envahissants. On a pu profiter de très belles éclaircies, et il faisait assez doux au soleil.

L'automne et ses couleurs s'installent tranquillement.



Sur le sentier du refuge de Chabournéou, face au Sirac saupoudré récemment cette semaine.