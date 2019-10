Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après le passage de la perturbation hier, on se retrouve dans une situation de col avec par conséquent beaucoup d'humidité qui traîne sur le pays. Le ciel est donc peu engageant ce matin et il fallait avoir foi dans les trouées prévues cette après midi pour partir pédaler.

Le plafond est tellement bas que le passage à Notre Dame de Lorette un peu plus tôt se fera dans un léger brouillard.

11 °C au moment de la photo.