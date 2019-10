Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le ciel commence a devenir plus lumineux au fur et à mesure que le plafond remonte, et on sent bien que des éclaircies ont envie de percer. Ce sera le cas un peu plus tard.

Il souffle un très faible vent d'ESE et la température peine à monter, il fait environ 14 °C sur la côte et 13 °C dans l'intérieur.