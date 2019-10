Vertice d'Anayet - Haut Aragon et Pyrénées ossaloises

Vertice d'Anayet - Haut Aragon et Pyrénées ossaloises Sallent de Gállego 2019-10-05

Temps magnifique et ascension grandiose de ce pic aragonais situé dans le Alto Gallègo, envers de la vallée d'Ossau.

Pas un nuage dans le ciel sauf à viser la plaine béarnaise coiffée d'une mer de nuages. Mais ici, quel panorama sur le pic d'Anayet aux couleurs étonnantes, sur les lacs éponymes situés plus bas à droite sur le plateau et sur les cimes des Pyrénées françaises du massif du Sesques (à gauche) au pic du Midi d'Ossau (centre gauche), du Lurien aux pics d'Enfer (3085 m)et Garmo Negro (3047 m)à droite en passant par le Balaitous (3144 m).

Difficile de quitter ces hautes Terres mais le chemin est encore bien long avant de retrouver la civilisation...