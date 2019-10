Altocumulus dorés et virgas

Altocumulus dorés et virgas Marseille 07 2019-10-06

43.29°N, 5.37°E

Après une énième journée très ensoleillée, le ciel provençal a eu la bonne idée de se couvrir provisoirement lors du coucher de soleil. L'occasion d'admirer ces nuances dorées sous la couche d'altocumulus, et de distinguer quelques discrets virgas, reliques des précipitations septentrionales qui en arrivant sur nos régions méditerranéennes, ne peuvent toucher le sol avec le mistral modéré et le foehn qu'il genère.

Températures comprises entre 16 et 22 degrés sur le littoral marseillais ce dimanche.



Photo prise depuis la colline de la Garde en direction de l'Ouest.