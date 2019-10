L'Automne s'installe au fil des jours, les paysages se déshabillent, changent de couleurs, le vent souffle, les nuits sont fraîches, l'humidité persiste jour comme nuit et la pluie fait son grand retour !

Aujourd'hui le ciel a particulièrement été agité et couvert ... seulement ce soir, le soleil reflète sur les nuages bas et hauts ...