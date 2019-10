Pau - Vue Pyrénées sur 65 km

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/3.7

Focale 21.01 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Une couche de stratocumulus en provenance du nord envahit la région paloise et file en direction des Pyrénées. Une vue ici des Gabizos (2692 m) à gauche au pays basque à droite.

On pourra reconnaître le pic du Midi d'Ossau (2884 m)au 1/3 gauche et le massif du pic d'Anie (2504 m) en vallée du Barétous à 80/100 sur la droite.