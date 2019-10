Nous sommes au c½ur de l'automne météorologique sur les abords de la Méditerranée, période de l'année théoriquement la plus agitée... Mais en 2019 c'est définitivement le néant !



La pluie se fait extrêmement rare, les orages sont portés disparus et les épisodes Cévenols/Méditerranéens appartiennent à la légende.

On se contente d'un temps type hivernal en plein automne : soleil de plus en plus bas mêlé d'un mistral ou d'une tramontane de plus en plus désagréable.

Donc comme en hiver, la seule distraction des cieux est d'immortaliser les couchers de soleil... Mais même ce phénomène basique accouche de fails, comme sur la photo : ciel pur permettant d'observer parfaitement le Canigou malgré les 170 km de distance, présence de nuages lenticulaires isolés au-dessus de la chaîne Pyrénéenne et pourtant... L'embrasement n'a pas lieu.



Cette photo est d'un esthétisme douteux mais je tenais à la mettre car elle est le symbole de cette pitoyable année 2019 !



--------------------------------------------------------------------------------

Pour la suite :

Prévision type d'une année classique : une période agitée se modélise pour dans une semaine (après déjà une semaine de calme absolu, en étant gentil car je ne compte pas les flops, sinon on peut remonter à début juillet) avec à la clé une possibilité de plusieurs jours de temps intéressant.

Prévision en incluant le facteur 2019 : réduction de la période agitée à une journée qui se matérialisera par un ciel bas et couvert ponctué d'averses moribondes avant une averse un peu plus modérée, peut-être mêlée d'un coup de tonnerre noyé en fin de journée, clôturant l'épisode.



La prochaine oscillation des diagrammes aura lieu en novembre pour le flop mensuel.



2018 est compensée jusqu'aux racines.