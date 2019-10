Après une journée plus longue que prévue sur la route, et pas seulement à cause des conditions atmosphériques!!!!! même si la pluie était bien présente,un petit coup de baume au c½ur sur ce spectacle en arrivant à domicile avec les rayons du soleil couchant qui viennent éclairer les derniers altocumulus de la perturbation bien active(17 mm) qui se décale vers l'est .