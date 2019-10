Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 175m

Le ciel avesnois se pare de belles couleurs au terme d'une nouvelle journée bien maussade. Il sera tombé de 8 à 10 mm dans le secteur (encore plus en Thiérache axonaise), après les 12 à 15 mm de la veille. Ce qui nous amène globalement à un bon 20-25 mm entre Botte du Hainaut et c½ur de l'Avesnois (soit la petite moitié nord de la Thiérache, en gros) au cours des dernières 48 heures. La première décade d'octobre peut d'ores et déjà être considérée comme humide par ici, avec un cumul qui tourne autour de la cinquantaine de mm. Et ce n'est pas encore fini !

La température se sera un peu fraîchement (tout est relatif) promenée entre 11° et 14°.



Bonne nuit à toutes et à tous !