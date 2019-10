Un bien maigre butin cette nuit sous la petite dégradation orageuse type OAl qui aura concerné une partie du CO, tiens tiens tiens encore des OAL décidément on aura vu que ça cette année mais cette fois-ci pas de ramifié.

Non le seul qui sera tombé et que j'aurai pu voir sera tombé trop à gauche totalement hors cadre, dégoutté.

L'ambiance était particulière car on est mi-Octobre donc forcément ça caillait un petit peu 13°c et puis l'ambiance était brumeuse dû au vent nul.

La pleine lune éclairait bien on se croyait comme en plein jour.