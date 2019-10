Belle après-midi automnale

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Photo prise sur les hauteurs de Sivergues, au niveau du forage du village à 590m d'altitude.

Fin d'une belle journée d'automne, agréable et un peu douce pour la saison (jusqu'à 22°C cette après-midi au village et entre 25°C et 27°C en plaine, et même 27.9°C pour Carpentras.

Le ciel est dégagé contrairement à hier. Le vent (sud, sud-est) a soufflé ce matin (environ 45km/H en rafales), il s'est calmé dans l'après-midi, mais recommence à souffler ce soir et devrais souffler encore plus demain.

Min/Max du jour : 14°C/22°C



Vigilances :

MétéoFrance : aucune

Sécheresse : Alerte renforcé

Qualité de l'air : Bon



Pluviométrie Octobre à Sivergues : 17mm seulement. On attend peut-être de la pluie mardi… La végétation reverdit petit à petit, mais cela serais bien qu'il pleuve, car sinon elle risque de nouveau de s'assécher. L'année dernière en octobre il était tombé 245mm, ce qui était pas mal du tout. Mais en octobre 2017 il était tombé 0mm record de sécheresse, qui avait duré de mai 2017 à décembre 2017. On en est tout de même très loin! Pour le Vaucluse en tout cas… Pour moi la sécheresse 2019 est beaucoup moins intense que 2017.



