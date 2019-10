Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/7

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mm

Programme Manuel

Mesure Spot

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.6

Bonsoir,



Belle ligne orageuse qui a concerné le NO du département ainsi que ceux situés plus au nord. Voici ici la pointe Sud de ce petit système, peu électrique mais assez pluvieux toutefois. Bergerac rester à l'écart, bien au sec. Une jolie lumière éclairait cet orage, dont la base des courants ascendants est bien définie, ainsi que la zone des précipitations, à l'arrière.



On pourrait se contenter de ça. Mais demain promet une situation plus intéressante. A suivre donc.



Bonne soirée !