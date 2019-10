Petite embellie

Dim. originale 5390*3593px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 6 sec

Ouverture f/11

Focale 26 mm

ISO 100

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Le manque d'eau en surface est désormais derrière nous. 20mm sont tombés entre hier et cette nuit et 66mm depuis le début du mois.

Après un samedi gris et pluvieux de bout en bout, ce dimanche le ciel gris à laisser place au soleil en début d'après midi avant qu'un voile nuageux remonte de l'Atlantique.

Ce soir, le ciel prend des teintes rosées vers l'Est à l'opposé du coucher de soleil. Le panorama était mieux en vrai...