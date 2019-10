Nuages élevés passagers, chaleur

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

Passage de nuages d'altitude d'étage moyen en milieu de journée, pour le reste avant et après c'est du soleil. Ce dernier tape fort pour la saison, ici entre Rosheim et Boersch, avec 25 à 27°C au compteur. Bien chaud pour un 13 octobre. Néanmoins la couleur des vignes et déjà de certains arbres confirme que nous sommes bien en automne, et avant 19h le soleil sera couché.

Photo prise entre Rosheim Rosenwiller et Boersch, sur le piémont Vosgien.