Bas Gardon 3 en stand/bye

Seule la " passe à poissons " verse encore un 14 Octobre !!!



Lors de la crue " millénaire " de Sept 2002, l'ancien seuil ( entre autres ) avait été détruit par les 10 mètres d'eau furieuse qui dévalaient sous le pont, d'où est prise la photo; en transportant voitures, caravanes, cuves, etc !!!

Contrairement à qqs audacieux je ne m'étais pas aventuré sur le Pont Neuf et dépourvu d'APN à l'époque et de munitions argentiques, je n'ai que mes souvenirs; de toutes façons j'étais trop pris par l'évènement à essayer de sauver ce qui pouvait l'être chez moi et dans mon proche voisinage du vieux Remoulins qui fut durement impacté comme tout le village mais avec le courant en plus ... et env + 1mètre / 1958 de référence.

J'ai eu la chance que la crue s'arrête à la cote - 20 cm du point le plus bas de ma maison de village qui ( dépourvue de fondations à l'époque de sa construction en 1400 env )a toutefois transpiré l'humidité et l'odeur nauséabonde que peut engendrer une telle crue ( même torrentielle vs Aramon qui a baigné pendant de nombreux jours après la rupture de sa digue la même nuit ).



Bref, alerte orange aux orages à partir de minuit, j'espère sans inquiétude que ça fera juste du bien à la nature qui réclame.



a suivre



A+ demain ?



Yves Adenis