1er Arcus de l'année Mi Octobre !

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D810

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/5

Focale 19 mm

ISO 200

Objectif 15.0-30.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)

il aura fallu attendre le mois d'Octobre et surement le dernier orage de l'année pour pouvoir admirer un bel arcus dans l'Orne sur la commune de L'Aigle (61). Accompagné de grêles et de rafales puissantes, tuiles, arbres et autres branches seront retrouvés sur les routes.