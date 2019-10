Timide cadeau d'anniversaire

Appareil NIKON CORPORATION

Et je m'en tire bien quand on regarde cette saison plus que calamiteuse !

Deux semaines après le dernier flop, un nouvel épisode Méditerranéen est modélisé pour cette mi-octobre. D'abord vu comme généreux - se produisant sur plusieurs jours - la période agitée se réduit à quelques heures à l'approche de l'échéance et se concentre sur le balayage final.

Un balayage qui aura concerné l'ensemble de la France, occasionnant des orages remarquables pour la saison notamment sur la façade ouest.

Le front froid arrive en milieu de nuit sur nos secteurs du Languedoc. D'abord inactif, il se renforce subitement depuis la mer jusqu'au Montpelliérain et se matérialise par une intense ligne étroite. L'approche est relativement lente sur le golfe d'Aigues-Mortes et la crasse finalement assez discrète, permet d'immortaliser les rares coups de foudres émanant du système. S'en suit un bon déluge de pluie, poussé par des rafales de vent soufflant à plus de 100 km/h sur le littoral (92 km/h à l'aéroport de Fréjorgues), brisant des branches d'arbres et déplaçant du mobilier. La ligne passe en à peine 10 minutes mais déverse une vingtaine de millimètres, occasionnant quelques légères inondations par ruissellements.

Repositionné sur la plage à Carnon, j'apprécie la lente évacuation de la ligne entre la mer et la Camargue. Les nuages bas se font relativement discrets en s'éloignant du système et la pleine lune apporte un coup de lumière supplémentaire au tableau. Malheureusement, la foudre se fait plutôt rare depuis cette vue et seuls quelques rares bouts d'extra-nuageux daignent à se montrer à l'horizon. Conditions tout de même assez difficiles avec un vent toujours très soutenu à l'arrière et des embruns projetés par une mer déchainée.

On s'en contentera...