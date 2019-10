Furie Génoise

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 30 sec

Ouverture f/14

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.3.1 (Macintosh)

Premier baptême sur une situ Génoise qui a su se révéler exceptionnelle sur le plan des manifestations kérauniques (même si c'est au final ça semble habituel sur le secteur) et pluviométrique. La convergence installée toute la nuit a offert à son initiation des salves de foudres dont nous ne sommes pas prêt d'oublier la puissance... Rendez vous compte, même à f14 les impacts sont à la limite de la saturation ! Aucun éclaircissement de l'avant plan n'a été effectué, vous avez là une bonne idée de la quantité de lumière et d'énergie phénoménale produite au moment de ces impacts surpuissants, tombés en simultanée. La puissance du tonnerre, caverneux et résonnant fut sans équivoque. Une persistance rétinienne de plusieurs ms suite à cette salve, l'Italie déçoit rarement.



La situation dans le secteur est critique, ce sont 300 à 500 mm qui se sont déversés à Arenzano et ses communes limitrophes. Vraiment extrême sur tous les plans !