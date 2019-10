Fin de perturbation

Dim. originale 3968*2976px

La perturbation pluvio-orageuse qui a concerné la Provence en début de matinée s'éloigne vers l'Est et l'Italie et finit de traverser les Alpes-Maritimes. Elle a donné 21.4mm à Marseille-Corniche, le cumul mensuel approche ainsi les 35mm et le cumul annuel 234mm. Le déficit reste donc conséquent et il faudra encore de bonnes pluies durant les deux mois et demi qu'il reste pour éviter de finir l'année sous le seuil de l'aridité des 300mm.

À l'arrière de cette perturbation, c'est donc un grand ciel bleu azur qui s'installe dans un air plus frais (Tx d'hier 25.7°C sur la Corniche, Txx mensuelle).



Photo prise depuis le parc Longchamp en direction de l'Est.