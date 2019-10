Classique majestée arrière

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 5 sec

Ouverture f/6.4

Focale 50 mm

ISO 640

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Comme prévu (hélas), la dégradation orageuse de cette nuit fut rapide et il ne fallait donc ne pas se louper. Pour la première fois cet automne, l'activité électrique s'est montrée un peu plus généreuse (même si on reste encore sur quelque chose de laborieux) et c'est surtout à l'arrière que le spectacle fut vraiment plaisant avec le retour d'un grand classique des lignes orageuses automnales : après la crasse et le déluge, le ciel se dégage petit à petit et dévoile une immense barrière convective qui s'illumine magnifiquement !

La foudre se fera rare, certainement noyée au coeur de la ligne, mais ce bel extranuageux se dévoilera malgré tout : enfin de belles choses :) Il faut maintenant transformer l'essai, monsieur ou madame l'automne... et pas dans 15 jours comme tel est le rythme depuis le mois d'août.