Entre deux perturbations

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 12/12487 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.27°N, 5.36°E

Altitude GPS 62m

Le temps est redevenu calme et très agréable sur la cité phocéenne, après la perturbation pluvio-orageuse d'hier matin puis le vent d'Ouest soutenu de l'après-midi. Avant que le vent marin ne se lève, et apporte de l'instabilité pour la fin de semaine, le vent est à peine perceptible en cette mi-journée.



Sous un ciel d'azur, les cirrus commencent à approcher par le NO.



Photo prise depuis le Sporting Club des Dauphins sur la Corniche en direction du NO.