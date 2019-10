Comme ce matin grâce aux cirrus, un parhélie se dessine sur le côté du soleil . ce soir il y en avait à droite et à gauche et à certains moments on aurait pu parler de "faux soleils" . sur ce cliché ,(choisi parmi quelques dizaines!) on devine un halo pâle + le parhélie gauche avec un bout d'arc pahélique + au dessus du soleil un arc tangent et tout en haut un arc circumzénital.