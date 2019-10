Flux maritime

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 20/28169 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.28°N, 5.35°E

Altitude GPS 54m

L'automne et ses caractéristiques saisonnières sont desormais perceptibles, et le flux s'est comme prévu durablement établi au SE sur les régions méditerranéennes, apportant grande douceur et humidité. Cela se traduit ce jeudi sur Marseille par une alternance de cumulus marins et de belles éclaircies, un temps de saison somme toute bien agréable.



Photo prise en direction du Nord depuis le vallon du Silence au dessus du pont de la Fausse Monnaie sur la Corniche.