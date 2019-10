Frasnes-lez-Buissenal (BE), altitude 105m le jeudi 17 octobre 2019 à 18h18

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les éclaircies se font de plus en plus larges en fin d'après midi jusqu'à bénéficier d'un ciel bien dégagé : seuls quelques nuages traînent aux horizons est et ouest.

Cependant il n'a pas plu aujourd'hui, cette anomalie sera donc corrigée dans la soirée par une petite averse arrosant Lesquin, y déposant 0.6 mm.