Traîne inactive

Bien que depuis le 22 septembre il pleut quasiment tous les jours ( cumul de 124.8mm), on peut heureusement profiter de quelques heures de répit dans des traînes le plus souvent inactives et qui se manifeste par de belles éclaircies entre les cumulus dit de beau temps , mais le vent d'ouest est sensible !

Vue depuis la colline de Montépilloy sur la forêt d'Halatte avec le point culminant le Mont Pagnotte à 220 m ( point culminant de la région, l'endroit où il faut aller pour espérer voir les giboulées de neige tenir au sol l'hiver !)