Appareil MOBIWIRE

S60

Exposition 29/27179 sec

Ouverture f/2.0

Focale 3.5 mm

ISO 112

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

En marge des pluies, Marseille profite d'un ciel nuageux sous une relative douceyr (21,2°c sur la Corniche à 17h30) sous un vent de Sud/Sud-Est modéré (entre 16h57 et 17h07, vent moyen de 21,8 km/h et rafales à 33,8 km/h). Mer encore douce avec 19,9°c.

Les massifs de Marseilleveyre, Saint-Cyr ainsi que le Mont-Puget sont dans les nuages, qui ont une base variant entre 350 et 400m environ.